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Орловский суд вынес экс-полицейским приговор по делу о взяточничестве
Происшествия
Орловский суд вынес экс-полицейским приговор по делу о взяточничестве
procnov.ru  /  Прокуратура Новгородской области

Орел, 20 августа. Железнодорожный районный суд приговорил двух бывших высокопоставленных правоохранителей к реальным срокам за взяточничество в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, замначальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Орловской области Федор К. и бывший начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отделения №3 Павел К. получили через посредника часть взятки в размере двух миллионов рублей. В обмен на деньги они закрывали глаза на материалы процессуальных проверок.

В отношении них было возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере. Также один из фигурантов проходил по делу о злоупотреблении должностными полномочиями за то, что препятствовал принятию решения по факту хищения зерна с хлебной базы.

Суд приговорил Павла К. к десяти годам лишения свободы, а Федора К. — к 11. Экс-полицейские будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Каждому назначен штраф в размере 16 млн рублей. Также они не смогут занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет.

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о продлении срока задержания обвиняемому во взятке в крупном размере сотруднику городского зоопарка.

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