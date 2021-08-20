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Ростех представит на «Армии-2021» систему «Тосочка» и установку «Земледелие»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:50
Армия
Ростех представит на «Армии-2021» систему «Тосочка» и установку «Земледелие»
wikipedia.org  /  Kirill Borisenko / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 августа. Специалисты концерна «Ростех» покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021» уникальные образцы новейшего оружия, заявил гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

Для участия в форуме отобраны самые интересные разработки отечественного ОПК, сообщил руководитель АО «Технодинамика» (входит в Ростех). Он отметил, что некоторые образцы российского оружия будут демонстрироваться на закрытых показах «Армии-2021», их сможет увидеть ограниченный круг экспертов и политических руководителей.

«Но будут и «открытые» новинки, например, инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» и тяжелая огнеметная система ТОС-2, больше известная как «Тосочка», — подчеркнул Насенков.

Ранее стало известно об успешных испытаниях российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 в связке с противокорабельными ракетами Х-35У. О возможном тестировании в РФ новейшей крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой информировал RT.

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тосочка земледелие армия-2021
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