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Владимир Левкин рассказал об изменах второй жены
Шоу-бизнес
Владимир Левкин рассказал об изменах второй жены
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 20 августа. Певец Владимир Левкин не нашел счастье со второй женой Оксаной Олешко. По его словам, супруга предала его, закрутив роман с другим мужчиной.

Артист считает, что танцовщица не уводила его из семьи, где у него росла дочь. Он винит в разводе с первой супругой себя. Со второй женой музыкант пытался построить не просто гармоничные отношения, а семью. Но из этого ничего не вышло, так как заинтересован в создании крепкой семьи был только Левкин.

Через некоторое время певец понял, что супруга изменяет ему. По его словам, это стало заметно: Олешко запиралась в туалете и шепотом разговаривала с кем-то.

«У нее появился другой. Это моя плата, что я ушел из первой семьи. Моя вина перед первой женой Мариной и дочкой Викой», — сказал 54-летний певец в эфире программы «Судьба человека».

Первой женой Левкина была женщина по имени Марина. Супруга подарила артисту дочь, которую назвали Викторией. Брак оказался недолгим: они прожили вместе шесть лет. Причиной разрыва отношений стала новая влюбленность музыканта. По словам Левкина, еще одной проблемой стало то, что по контракту с продюсером он был обязан скрывать свою жену.

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