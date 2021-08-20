Силовики установили личность американца, угрожавшего возле Капитолия серией взрывов

Вашингтон, 20 августа. Стражи порядка задержали возле здания Капитолия 49-летнего водителя джипа, который обещал устроить взрывы. Правоохранители установили, кем является «террорист».

Мужчина припарковал свой внедорожник возле здания органа власти. К нему подошли полицейские, чтобы напомнить о запрете ставить там машину. Водитель заявил, что у него при себе бомба, а в Вашингтоне он заложил еще несколько. Мужчина требовал обеспечить ему встречу с американским президентом Джо Байденом.

Полиция позднее выяснила, что лжетеррористом был житель Северной Каролины Флойд Рэй Роузберри. Взрывчатки у него не было. Гражданин страдал проблемами с психикой, а недавно у него еще умерла мать, сообщало РИА Новости.