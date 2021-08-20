Tesla представит прототип человекоподобного робота в следующем году

Нью-Йорк, 20 августа. Компания Илона Маска собирается презентовать антропоморфного робота.

Человекоподобный робот с системой искусственного интеллекта (ИИ) под названием Tesla Bot появится в линейке продуктов корпорации Tesla в 2022 году. Глава организации Илон Маск сообщил о планах концерна в ходе корпоративной конференции.

Согласно словам Маска, высота робота составит примерно 172 см, а вес — 56 кг. Его оснастят ИИ и специальным набором датчиков, которые уже сейчас используются в электрокарах Tesla.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — подчеркнул Маск.

Известно, что Tesla Bot будет конструироваться на основе легких материалов. Антропоморфного робота снабдят монитором, где будет отображаться важная информация. Он сможет развивать скорость до 8 км/ч и поднимать предметы, масса которых не превышает 20 кг.