В Крыму предостерегли Турцию от участия в «антироссийском шабаше»

Симферополь, 20 августа. Турция должна отказаться от участия в антироссийском саммите Украины «Крымская платформа», сказано в обращении представителей парламента и национальных общин Крыма к Анкаре.

Международное мероприятие по Крыму состоится по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. В рамках саммита будет обсуждаться вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что на переговорах будут присутствовать представители 44 стран, включая Турцию.

Национальные общины Крыма отметили, что Анкаре следует отказаться от участия в мероприятиях антироссийской направленности для сохранения добрососедских отношений между народами России и Турции.

«Мы убеждены, что Крым должен стать мостом дружбы и сотрудничества между Россией и Турцией», — сказано в обращении.

Представители Крымского полуострова подчеркнули, что противники Москвы, собираясь на «антироссийский шабаш» 23 августа, намерены поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков ранее заявил, что «Крымская платформа» является актом дипломатической агрессии в отношении России. По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы нарушения территориальной целостности РФ.