Россияне смогут увидеть фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Пешкове с 7 октября

Москва, 20 августа. Кинокартина «Небо», рассказывающая о гибели российского летчика Олега Пешкова в Сирии в 2015 году, выйдет в отечественный прокат 7 октября.

Дату премьеры назвала генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко. Она отметила, что «Небо» — первый фильм об операции российских военных в Сирии.

«Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии — в стране, где шли боевые действия», — подчеркнула Юрченко.

Главными героями ленты стали подполковник Сошников в исполнении Игоря Петренко и капитан Муравьев, которого сыграл Иван Батарев. Пешков, а также выживший штурман Константин Мурахтин, являются прототипами этих персонажей. Фильм «Небо» снимали при участии Министерства обороны РФ и телеканала «Россия-1».

Напомним, Су-24 Олега Пешкова и Константина Мурахтина сбил турецкий истребитель в Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж катапультировался, однако летчика расстреляли боевики, пока он спускался на парашюте. Позднее все эти террористы были ликвидированы, а Пешкову посмертно присвоили звание Героя России. Пилоту установили памятник на авиабазе Хмеймим в Сирии.