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ФСБ обнародовала имена японских агентов, засланных в СССР в 40-х годах

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:36
Армия
ФСБ обнародовала имена японских агентов, засланных в СССР в 40-х годах
wikipedia.org  /  Tokyo Nichinichi Shimbun/public domain

Москва, 20 августа. Японские разведслужбы практиковали отправку в СССР агентов из числа белоэмигрантов в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается в архивных документах, опубликованных ФСБ.

Данные о засылке в Советский Союз в 40-х годах прошлого века агентуры содержатся в протоколе допроса «Иосио Иидзимы, бывшего начальником концлагеря «Хогоин» в Маньчжурии, их приводит РИА Новости.

«С различными заданиями и в разные периоды на территорию СССР были переброшены следующие агенты Трехреченской японской военной миссии: белоэмигранты Золотовский Иннокентий, Золотовский Петр, Черепанов Анатолий, Романов Анатолий, Батенев Евгений», — сообщил Иидзима после своего ареста в 1945 году сотрудникам советского НКВД.

По его словам, большинство агентов вернулись с советской территории, хотя не всем удалось полностью выполнить свое задание. Между СССР и Японией на протяжении 40-х годов действовал пакт о нейтралитете.

Ранее ФСБ обнародовала документы о пытках советских и китайских граждан в в тюрьме японского спецотряда 731 Квантунской армии во время Второй мировой войны.

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