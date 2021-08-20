Полицейский в Тулуне доставил в больницу потерявшего сознание мальчика

Тулун, 20 августа. Правоохранитель экстренно доставил ребенка в медучреждение. Благодаря его поступку врачи вовремя оказали юному пациенту необходимую помощь. Его жизни теперь ничего не угрожает.

В день инцидента начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Евгений Молев возвращался домой. По пути он увидел обеспокоенных женщину и мужчину с мальчиком на руках. Он подошел к ним уточнить, не нужна ли им помощь.

Родители рассказали полицейскому, что они ехали из Иркутска в Усть-Илимск, и их сын резко стал задыхаться, а после и вовсе потерял сознание. Они вызвали скорую помощь и пытались своими силами привести ребенка в чувства. Правоохранитель без лишних вопросов экстренно повез попавшую в беду семью в больницу.

Врачам удалось спасти мальчика. Его самочувствие оценивают как удовлетворительное.

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