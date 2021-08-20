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Паралимпиец из Грузии не допущен к Играм в Токио после нападения на человека

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:42
Происшествия
Паралимпиец из Грузии не допущен к Играм в Токио после нападения на человека
pr scr gov.spb.ru

Токио, 20 августа. Член мужской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури лишен аккредитации после ареста за избиение охранника гостиницы.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Токио, где сборная Грузии сидела на карантине после выявления у одного из членов команды коронавируса. Спортсмены веселились и употребляли алкоголь. Охранник сделал замечание мужчинам.

Реакция последовала незамедлительно: Звиад Гогочури отшвырнул сотрудника отеля, в результате чего потерпевший получил перелом ребра. Виновник происшествия был задержан. Он признал свою вину. Гогочури является золотым медалистом Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Тем временем олимпийский чемпион Алексей Немов призвал фанатов художественной гимнастики вести себя корректно, сообщало РИАМО. Ранее скандал разгорелся после финала личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призером. Это вызвало бурю негодования в общественности.

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грузия токио дзюдо
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