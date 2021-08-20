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Рост цен на виноград приведет к подорожанию винных напитков
Экономика
Рост цен на виноград приведет к подорожанию винных напитков
pixabay.com  /  jplenio

Москва, 20 августа. Стоимость винограда в России в этом сезоне увеличится минимум на 30%. Соответствующий прогноз озвучили специалисты Роскачества.

Причинами подорожания ягод послужат климатические проблемы, а также риски сокращения объема урожая. Владельцы виноградников повысят оптовые цены на свой товар для виноделов, отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, это отразится на стоимости вина в российских магазинах. Те, кто закупают виноград, могут поднять отпускные цены на 15-20% за бутылку и больше. Розничные цены на алкогольные напитки из покупного винограда способны вырасти еще заметней, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Оптовые цены на технические сорта винограда увеличились в Крыму почти втрое. Это произошло из-за роста спроса на отечественный виноград на фоне вступления в силу запрещающего использовать импортный виноматериал закона о виноградарстве и виноделии.

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