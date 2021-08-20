Ученые создали видео о том, как коронавирус распространяется в организме

Монреаль, 20 августа. Ученые Университета Монреаля и Йельской школы медицины показали на видео, как себя ведет коронавирус, попадая в живой организм.

Исследователи следили в течение шести дней за состоянием мышей, зараженных COVID-19. Вирус проник в организм животных через нос, затем поразил легкие и другие органы. Некоторых мышей не лечили совсем, и через несколько дней они умерли от поражения головного мозга. Тем мышам, которым ввели плазму крови человека с антителами, выздоровели через три дня.

Ученые сделали вывод на основании проведенного эксперимента о том, что недостаточно только нейтрализовать вирус для предотвращения заражения. Необходимо, что в организме обязательно присутствовали антитела в нужном количестве и в нужное время.

Английские медики выяснили, что изменение состояния ногтей может быть признаком перенесенного коронавируса. Появление красных пятен под ногтями и углублений под ними — повод обратиться к врачу.