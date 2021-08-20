Bloomberg: Европа ожидает поставок газа по «СП-2»

Нью-Йорк, 20 августа. Эксперты поделились в комментарии американскому агентству, что европейский газовый рынок находится сейчас «на пределе».

Приближающаяся зима может стать холодной. Если наступят значительные похолодания, то множественные терминалы СПГ не смогут полностью покрыть нужды европейских потребителей в природном газе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Импорт сжиженного природного газа в Европу снизился до минимума в течение последних трех лет. Азиатские потребители готовы скупать энергоноситель по гораздо более высоким ценам. Вместе с этим, Россия уменьшает экспорт голубого топлива в европейский регион, где цены сейчас крайне волатильны. В связи с этим новая магистраль «Северный поток — 2» может оказаться как никогда кстати и уберечь Европу от газового кризиса.

Генеральный директор компании Flex LNG Ltd. Эйстейн Каллеклев отмечает, что европейцы по-настоящему нуждаются в пополнении газовых резервов. По этой причине рынок может стать настоящим полем битвы за экспорт. Глава отдела эксплуатации и торговли консалтингового конгломерата DB Group Тим Партридж указывает, что первые поставки энергоносителя по «СП-2» должны начаться «очень вовремя».

Представители «Газпрома» ранее высказались о потенциально возможных объемах поставок природного газа по «Северному потоку — 2» в текущем году.