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Остатки древних жилищ нашли в одном из сел на Чукотке

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:21
Наука
Остатки древних жилищ нашли в одном из сел на Чукотке
wikipedia.org  /  Brendan Minish/CC BY 2.0

Анадырь, 20 августа. Три неизвестных памятника археологии, которые предположительно являются остатками жилищ коренных жителей (эскимосов), нашли в селе Лаврентия на Чукотке.

Пока специалисты не дали каменным кладкам имена. Однако совсем скоро их названия уточнят. Житель Чукотки еще прошлым летом заявил о неизученных ранее памятниках культуры. В этом году экспедиция ученых Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева поехала в село для осмотра сооружений.

«Действительно, памятники есть — крупные, с ярко выраженным культурным слоем, которые можно исследовать. О них ничего не известно, у них даже нет названия», — рассказал в беседе с ТАСС руководитель комитета по охране культурного наследия Чукотского АО Владимир Девяткин.

Сейчас на Чукотке работает еще одна экспедиция. Специалисты исследуют петроглифы Пегтымеля. Это самый северный памятник наскальной живописи. Чукотка, являющаяся частью Северной провинции России, согласно экономическому принципу, в целом имеет довольно большой туристический потенциал, убеждены эксперты.

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