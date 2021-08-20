Цистерна получила повреждение после схода с рельсов в Красноярском крае

Красноярск, 20 августа. Прокуратура начала проверку после схода вагона грузового состава. Происшествие зарегистрировано на перегоне Иланская — Иланка.

По невыясненной причине, с рельсов сошла цистерна. Специалисты отметили повреждение самого вагона и верхней части путей. В настоящее время железнодорожники с привлечением специального поезда восстановили железнодорожное полотно.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы окружающей среде не зафиксировано.

Недавно в Пермском крае произошла авария на железной дороге. С рельсов сошли четыре вагона, сообщало URA.RU.