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Цистерна получила повреждение после схода с рельсов в Красноярском крае

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:25
Происшествия
Цистерна получила повреждение после схода с рельсов в Красноярском крае
Nation News  /  Наталья Агеенко

Красноярск, 20 августа. Прокуратура начала проверку после схода вагона грузового состава. Происшествие зарегистрировано на перегоне Иланская — Иланка.

По невыясненной причине, с рельсов сошла цистерна. Специалисты отметили повреждение самого вагона и верхней части путей. В настоящее время железнодорожники с привлечением специального поезда восстановили железнодорожное полотно.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы окружающей среде не зафиксировано.

Недавно в Пермском крае произошла авария на железной дороге. С рельсов сошли четыре вагона, сообщало URA.RU.

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