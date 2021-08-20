Экс-солист «На-На» Владимир Левкин назвал причины развода с первой супругой

Москва, 20 августа. Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин объяснил, почему развелся со своей первой супругой Мариной, от которой у него есть дочь Виктория.

Певец познакомился с первой женой в концертном зале «Россия» — она просто пришла на выступление. Супруги прожили вместе шесть лет, однако слава Левкина стала для их брака настоящим испытанием.

«Я, по сути, не видел, как росла моя дочь Вика», — вспоминает артист.

Поскольку в те времена не было мобильных телефонов, музыкант не мог постоянно быть на связи с супругой. Кроме того, ему приходилось скрывать жену от поклонниц, поскольку этого требовал его контракт с продюсером Бари Алибасовым. Однако не это стало главной причиной развода экс-солиста «На-На» с первой супругой.

«В большей степени это моя вина. Я влюбился в другую — в Оксану, свою вторую жену», — поделился Левкин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Певец жалеет, что долго не общался с дочерью. По словам музыканта, он пришел к ней, когда она начинала учебу в первом классе, а потом увиделся только на выпускном.

Владимир Левкин ранее рассказал, как зарабатывал во время пандемии. Например, бывший участник группы «На-На» занялся написанием сценариев.