Путин и Меркель проведут переговоры в Москве. События дня

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве Президент России Владимир Путин 20 августа в Москве встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в пресс-службе Кремля, это будет первая личная встреча политиков за последние три года. Лидеры двух стран планируют оценить состояние двустороннего сотрудничества в разных областях и перспективы его развития. Кроме того, главы государств обсудят актуальные региональные и международные вопросы.

Талибы ищут помогавших США и НАТО афганцев Global Look Press / Str Члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) разыскивают жителей Афганистана, которые помогали США и НАТО во время их контроля над территорией региона. Сообщается, что боевики ходят по домам и задерживают таких граждан. В случае, если афганцы не сдаются сами, талибы угрожают их родственникам и применяют силу. В особой опасности, как отмечается, находятся военнослужащие афганских вооруженных сил, сотрудники правоохранительных органов и люди, которые работали в следственных подразделениях свергнутого правительства. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

Китайским семьям разрешили заводить трех детей pxhere.com / Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 20 августа внес поправку в закон о народонаселении, разрешив семьям заводить третьего ребенка. При этом государство выразило готовность поддержать многодетных родителей, в том числе материально. Нововведение призвано облегчить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.