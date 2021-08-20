Социологические опросы фиксируют нежелание прививаться даже работников тех сфер, где вакцинация является необходимой, например, сферы услуг. В Петербурге саботируют прививки свыше 30% персонала предприятий торговли. При этом правительство города еще в начале августа выпустило постановление, предписывающее прививать до 80% персонала. Так, с 1 октября прививки будут обязательны для общепита, сервисов доставки, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к торговым центрам.
Почему россияне, и особенно петербуржцы, саботируют прививочную кампанию?
Как убедить людей делать прививки?
Можно ли уволить работника сферы услуг, если он отказывается делать прививку и не имеет при этом медотвода?
На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят:
— Алена Барсова, юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия»;
— Максим Яковлев, эксперт СПб РО «Деловая Россия», генеральный директор сети кафе с доставкой по Санкт-Петербургу.
Эфир состоится в пятницу, 20 августа, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp
+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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