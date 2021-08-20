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Почему буксует вакцинация и надо ли увольнять антипрививочников, обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:13
Общество
Почему буксует вакцинация и надо ли увольнять антипрививочников, обсудят в «Патриоте»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Социологические опросы фиксируют нежелание прививаться даже работников тех сфер, где вакцинация является необходимой, например, сферы услуг. В Петербурге саботируют прививки свыше 30% персонала предприятий торговли. При этом правительство города еще в начале августа выпустило постановление, предписывающее прививать до 80% персонала. Так, с 1 октября прививки будут обязательны для общепита, сервисов доставки, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к торговым центрам.

Почему россияне, и особенно петербуржцы, саботируют прививочную кампанию?

Как убедить людей делать прививки?

Можно ли уволить работника сферы услуг, если он отказывается делать прививку и не имеет при этом медотвода?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят:

Алена Барсова, юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия»;

Максим Яковлев, эксперт СПб РО «Деловая Россия», генеральный директор сети кафе с доставкой по Санкт-Петербургу.

Эфир состоится в пятницу, 20 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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