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Несколько новых видов древних млекопитающих обнаружили в США

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:09
Наука
Несколько новых видов древних млекопитающих обнаружили в США
pixabay.com

Вашингтон, 20 августа. Группа американских ученых обнаружила три новых вида древних млекопитающих, которые объединяют всех предков копытных.

После детального изучения окаменелостей 29 представителей группы кондиляртров, ученые пришли к выводу, что данные млекопитающие появились на планете после вымирания динозавров. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

«Самый крупный из них был размером с домашнюю кошку – значительно крупнее других млекопитающих, населявших планету в то время», — сообщили ученые.

В начале августа на графство Кент обрушились проливные ливни. Непогода спровоцировала береговую эрозию, которая обнажила древние следы динозавров. Ученым удалось установить, что они гуляли по этой местности более 110 миллионов лет. Диаметр найденных следов варьируется от двух до шестидесяти сантиметров, на них отчетливо виден рельеф кожи и когтей.

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сша ученые динозавры палеонтолог
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