Байден 20 августа выступит с речью об эвакуации людей из Афганистана

Вашингтон, 20 августа. Президент США Джо Байден 20 августа выступит с речью, посвященной процессу эвакуации людей из Афганистана, сообщили в Белом доме.

После установления представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 полного контроля над Афганистаном, это станет вторым официальным выступлением американского лидера, посвященным ситуации в республике.

Известно, что в своей речи Байден затронет тему эвакуации граждан Соединенных Штатов и их семей, просителей специальных иммиграционных виз и их родных, а также самих афганцев.

В Госдепартаменте США ранее поделились информацией о том, что шесть тысяч человек, которые находятся в аэропорту Кабула, скоро будут эвакуированы. Об этом рассказал глава пресс-центра американского Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что американские сотрудники консульства провели с ними все необходимые процедуры, и люди скоро попадут на самолет.

1 Организация запрещена на территории РФ.