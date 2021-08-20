Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро

Москва, 20 августа. Стоимость доллара на открытии торгов Московской биржи осталась неизменной по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов. При этом европейская валюта продемонстрировала рост.

Курс национальной валюты остался на отметке 74,2 рубля за доллар. Евро подорожал на 9,75 копейки и закрепился на уровне 86,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Главными факторами риска в текущих экономических реалиях для российской валюты являются непредсказуемая политическая ситуация и сворачивание программы «количественного смягчения» ФРС США. Такую точку зрения высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.