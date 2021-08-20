Спасатели эвакуировали 630 отдыхающих из-за лесного пожара в Марий Эл

Йошкар-Ола, 20 августа. К поселкам в республике Марий Эл вплотную подобрался лесной пожар. Сотрудники МЧС приняли решение об эвакуации 630 человек из местных санаториев.

В некоторых населенных пунктах зарегистрировано возгорание надворных построек. Более 20 сельчан были эвакуированы. Спасателям удалось локализовать возгорание и предотвратить уничтожение огнем жилых домов.

В Свердловской области ранее был зарегистрирован крупный лесной пожар. Его площадь составила почти 700 гектаров. Мощное возгорание было вызвано сухой погодой и порывами ветра, сообщало URA.RU.