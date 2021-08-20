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Спасатели эвакуировали 630 отдыхающих из-за лесного пожара в Марий Эл

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:08
Происшествия
Спасатели эвакуировали 630 отдыхающих из-за лесного пожара в Марий Эл
pxhere.com

Йошкар-Ола, 20 августа. К поселкам в республике Марий Эл вплотную подобрался лесной пожар. Сотрудники МЧС приняли решение об эвакуации 630 человек из местных санаториев.

В некоторых населенных пунктах зарегистрировано возгорание надворных построек. Более 20 сельчан были эвакуированы. Спасателям удалось локализовать возгорание и предотвратить уничтожение огнем жилых домов.

В Свердловской области ранее был зарегистрирован крупный лесной пожар. Его площадь составила почти 700 гектаров. Мощное возгорание было вызвано сухой погодой и порывами ветра, сообщало URA.RU.

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