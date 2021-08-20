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Есть ли у бездомных животных права, обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 09:57
Общество
Есть ли у бездомных животных права, обсудят в «Патриоте»
Новостное агентство «Харьков».  /  Александр Рекун

День бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Праздник учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Напомним, в РФ действует несколько законодательных актов, запрещающих жестокое обращение с братьями нашими меньшими и регулирующими их численность, однако, судя по жалобам россиян, меньше бродячих собак и кошек в стране не становится.

Как заставить местные администрации решать проблему бездомных собак?

Почему программа стерилизации не снижает число бродячих животных в России?

Нужно ли чипировать и регистрировать питомцев?

Как пристроить животное в приют навсегда или на время?

Как решают проблему в Европе или Америке?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит Марина Пушенко, руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка».

Брифинг Марины Пушенко пройдет в пятницу, 20 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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