Есть ли у бездомных животных права, обсудят в «Патриоте»

День бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Праздник учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Напомним, в РФ действует несколько законодательных актов, запрещающих жестокое обращение с братьями нашими меньшими и регулирующими их численность, однако, судя по жалобам россиян, меньше бродячих собак и кошек в стране не становится.
Как заставить местные администрации решать проблему бездомных собак?
Почему программа стерилизации не снижает число бродячих животных в России?
Нужно ли чипировать и регистрировать питомцев?
Как пристроить животное в приют навсегда или на время?
Как решают проблему в Европе или Америке?
На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит Марина Пушенко, руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка».
Брифинг Марины Пушенко пройдет в пятницу, 20 августа, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp
+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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