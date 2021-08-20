Назван способ похудения с помощью утреннего кофе

Москва, 20 августа. Диетолог, профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков посоветовал вместо сахара добавлять в кофе корицу, чтобы похудеть.

Специалист отметил, что добавляет корицу в капучино. Специя нормализует углеводный обмен и снижает толерантность инсулина к так называемым клеткам-рецепторам. Ковальков напомнил, что инсулин участвует в доставке сахара в печень, где глюкоза трансформируется в жиры.

«Корица помогает восстановить рецепторы, и они начинают принимать инсулин», — цитирует ученого «Российская газета».

Для похудения крайне важен нормальный углеводный обмен. Из-за нарушения метаболизма проявляется стойкое увеличение веса.

Ранее диетолог из Индии Ручика Батра перечислила несколько способов эффективного похудения без ущерба для здоровья. Важными аспектами специалист назвала здоровый сон, поглощение достаточного количества воды, правильное питание и контроль над употреблением сахара и жареной пищи.