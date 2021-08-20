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Сахалинцев сняли с самолета в Москву из-за неработающего воздушного трапа
Происшествия
Сахалинцев сняли с самолета в Москву из-за неработающего воздушного трапа
pixabay.com  /  bilaleldaou

Южно-Сахалинск, 20 августа. Более 100 человек сняли с рейса Москва — Южно-Сахалинск из-за неисправности самолета, а авиакомпания отказалась возмещать ущерб.

Рейсом «Аэрофлота» в столицу не смогли улететь 118 человек. В компании заявили, что самолет необходимо «облегчить» из-за неработающего воздушного трапа, который может потребоваться в случае внештатной ситуации. На борту оставили только транзитных пассажиров, имеющих на руках билеты за границу, и пассажиров с детьми.

По словам одного из участников происходящего, представить компании сообщил, что на новом самолете всем мест не хватит. Предложили вернуть билеты и купить на другие даты. Большинство изъявили желание улететь сегодня. Пассажиров обязали заплатить за перерегистрацию на стыковочные рейсы (на которые опоздали по вине компании) от 1,5 до 2 тысяч рублей.

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самолет происшествие южно-сахалинск
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