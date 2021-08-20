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Marvel подтвердил появление преемника Железного человека в новой «Черной пантере»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 08:48
Общество
Marvel подтвердил появление преемника Железного человека в новой «Черной пантере»
Кадр из фильма «Железный человек»

Вашингтон, 20 августа. Актриса Доминика Торн дебютирует с ролью преемницы Железного человека в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки». Об этом рассказал президент Marvel Studios Кевин Файги.

Он подтвердил, что в новой картине о Черной пантере появится Рири Уильямс — преемница Железного человека. Какая сюжетная линия будет у героини, пока неизвестно.

«Съемки «Черной пантеры: Ваканда навеки» идут прямо сейчас, и с персонажем Рири Уильямс вы сначала встретитесь в этом сиквеле», — заявил Файги в интервью ComicBook.

В комиксах Marvel Рири Уильямс — девочка-подросток, которая является гением в инженерном деле. Она разработала собственную версию брони Железного человека. Подросток использует костюм, чтобы остановить двух сбежавших заключенных. Этим она обратила на себя внимание Тони Старка и получила от него благословение стать новым супергероем.

Marvel Studios продолжает работу над новым фильмом «Капитан Америка». К актерскому составу присоединился Энтони Маки, который исполнил в супергеройском кино роль Сокола.

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