Marvel подтвердил появление преемника Железного человека в новой «Черной пантере»

Вашингтон, 20 августа. Актриса Доминика Торн дебютирует с ролью преемницы Железного человека в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки». Об этом рассказал президент Marvel Studios Кевин Файги.

Он подтвердил, что в новой картине о Черной пантере появится Рири Уильямс — преемница Железного человека. Какая сюжетная линия будет у героини, пока неизвестно.

«Съемки «Черной пантеры: Ваканда навеки» идут прямо сейчас, и с персонажем Рири Уильямс вы сначала встретитесь в этом сиквеле», — заявил Файги в интервью ComicBook.

В комиксах Marvel Рири Уильямс — девочка-подросток, которая является гением в инженерном деле. Она разработала собственную версию брони Железного человека. Подросток использует костюм, чтобы остановить двух сбежавших заключенных. Этим она обратила на себя внимание Тони Старка и получила от него благословение стать новым супергероем.

Marvel Studios продолжает работу над новым фильмом «Капитан Америка». К актерскому составу присоединился Энтони Маки, который исполнил в супергеройском кино роль Сокола.