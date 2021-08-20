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Производители гробов и крестов в России резко подняли цены

  /   Обновлено: 20 августа 2021 08:44
Общество
Производители гробов и крестов в России резко подняли цены
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 20 августа. Стоимость похоронной атрибутики в России выросла на 30-60%. Об этом сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

Специалист рассказал «Коммерсанту», что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию. Гробы подорожали на 30%, деревянные кресты — на 20%, металлические оградки — в 2,5 раза.

Эксперты считают, что это связано с подорожанием древесины и металла. Вице-президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин не исключил, что потребители выберут более бюджетные товары — например, гробы из картона и ЛДСП.

Ранее депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги. По его словам, россияне стали в 2020 сильнее экономить в данной сфере.

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ритуальные услуги гробы похоронные услуги
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