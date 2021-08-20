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Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
Происшествия
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
pexels.com

Барнаул, 20 августа. Женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме в Барнауле 28 июля, умерла в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Как пишет Amic со ссылкой на ведомство, возбужденное ранее уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» не будут переквалифицировать из-за смерти пострадавшей. Это объяснили тем, что статья предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть.

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной в Барнауле 28 июля. В результате случившегося пострадали женщина и ребенок 2013 года рождения. После осмотра девочку отправили домой на амбулаторное лечение.

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