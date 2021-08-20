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Зеленского готовы принять в крымской тюрьме
Политика
Зеленского готовы принять в крымской тюрьме
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Симферополь, 20 августа. Президента Владимира Зеленского с радостью примут в следственных изоляторах Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Такое заявление прозвучало в ответ на слова Зеленского, который сообщил, что украинскую власть с радостью примут на полуострове, потому что вместе с Украиной «в Крым вернется жизнь».

«Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — констатировал Фикс в беседе с РИА Новости и предложил политику поселиться в одной из камер.

По его словам, в регионе всегда рады гостям, подчеркнул политик и предложил приезжать и радоваться жизни, но совсем другая участь уготована тем, кто приезжает с агрессивными намерениями и злым умыслом. Для этих же в Крыму уготовано особое место - тюрьма и СИЗО, заключил Фикс. Ранее он также назвал два условия, при которых Зеленскому будут рады в регионе.

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