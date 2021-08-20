МВД: Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых российскому правосудию

Москва, 20 августа. Великобритания и Северная Ирландия уклоняются от рассмотрения запросов на экстрадицию предполагаемых преступников, сообщил глава Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.

Он сообщил, что некоторые страны, в том числе Северная Ирландия и Великобритания, уклоняются от рассмотрения запросов России на оказание правовой помощи, а также экстрадицию обвиняемых, чье местонахождение уже известно. Лебедев отметил, что эти страны даже не доводят до сведения результаты их рассмотрения.

Перспективы возвращения убежавших за рубеж от российского правосудия есть, подчеркнул представить МВД. В этом вопросе сохраняются свои сложности, которые связаны с организационно-правовыми проблемами и двойными стандартами зарубежных партнеров.

Лебедев подчеркнул, что для партнеров все больше становится неудобным игнорирование рекомендаций и предписаний международного права. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая уходит все больше в киберпространство.

МВД России ранее сообщило о снижении темпов роста IT-преступлений. Число подобных правонарушений в первом квартале текущего года увеличилось на 33,7%. Этот показатель за семь месяцев опустился до 15,7%.