Больница во Владикавказе прекратила прием пациентов с COVID-19 из-за ЧП

Владикавказ, 20 августа. Больница во Владикавказе остановила прием пациентов с коронавирусом из-за недавнего происшествия с подачей кислорода.

В Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где из-за прорыва кислородной трубы скончались девять человек, перестали привозить пациентов с COVID-19.

Вместо этого их направляют в Республиканскую клиническую больницу во Владикавказе. Там развернули 460 инфекционных и 42 реанимационные койки в одном из корпусов.

Недавно родственники погибшей в больнице Владикавказа пациентки раскрыли в интервью Федерального агентства новостей детали трагедии.