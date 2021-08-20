«Коньки уже мерили?»: младший сын Плющенко и Рудковской забегал

Москва, 20 августа. Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram сообщила, что ее младший сын Арсений сделал свои первые шаги.

На кадрах видно, как малыш семимильными шагами и немного с заносом бежит к игрушке. Рудковская похвасталась, что поставить ребенка на ноги в десять месяцев ей помог один проверенный способ.

«Арсюшка пошел. Десять месяцев! А ведь есть кто меня критиковал за вожжики... Проверенный способ еще со времен Царской России», — написала она под видео.

Арсений родился в сентябре прошлого года от суррогатной матери. Сейчас у 11-месячного малыша есть свой аккаунт в Instagram, насчитывающий более 24 тысяч подписчиков, который ведут звездные родители.

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