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«Коньки уже мерили?»: младший сын Плющенко и Рудковской забегал

  /   Обновлено: 20 августа 2021 08:22
Шоу-бизнес
«Коньки уже мерили?»: младший сын Плющенко и Рудковской забегал
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 20 августа. Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram сообщила, что ее младший сын Арсений сделал свои первые шаги.

На кадрах видно, как малыш семимильными шагами и немного с заносом бежит к игрушке. Рудковская похвасталась, что поставить ребенка на ноги в десять месяцев ей помог один проверенный способ.

«Арсюшка пошел. Десять месяцев! А ведь есть кто меня критиковал за вожжики... Проверенный способ еще со времен Царской России», — написала она под видео.

Арсений родился в сентябре прошлого года от суррогатной матери. Сейчас у 11-месячного малыша есть свой аккаунт в Instagram, насчитывающий более 24 тысяч подписчиков, который ведут звездные родители.

Знаменитый певец Сергей Лазарев ранее отправился в Сочи на «Новую волну». На музыкальное мероприятие он взял с собой детей Никиту и Анну.

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