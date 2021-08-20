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Названы причины преждевременного старения кожи
Общество
Названы причины преждевременного старения кожи
pixabay.com

Москва, 20 августа. Специалисты назвали причины преждевременного старения кожи и рассказали, как сохранить молодость.

Диетологи отмечают, что чрезмерное употребление сладкого сильно влияет на здоровье, в том числе на состояние кожи. Тело стареет быстрее из-за химического воздействия на коллаген и эластин, которые составляют от 25% до 45% всех белков в теле человека. Они же отвечают за упругость кожи и многие другие функции организма.

Однако и диеты не всегда идут на пользу, сообщает РИА Новости. Несбалансированное питание нарушает синтез коллагена, отмечают специалисты.

Чтобы сохранить молодость кожи, эксперты советуют правильно питаться и пить много воды в течение дня.

Ранее специалисты назвали шесть привычек, которые препятствуют сохранению молодости. Фактором, приближающим старение, является курение, сахар, алкоголь, дефицит сна, ультрафиолет и хронический стресс.

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