Сергей Лазарев впервые вышел в свет с детьми на открытии «Новой волны»

Сочи, 20 августа. Знаменитый певец Сергей Лазарев отправился в Сочи на «Новую волну». На музыкальное мероприятие он взял с собой детей Никиту и Анну.

Поп-исполнитель показал в Stories на своей странице в Instagram короткие видео, на которых представлена подготовка к выходу в свет. Он отметил, что гримеры больше уделяют времени его наследникам, нежели ему.

«Для нас выход на красную дорожку — целая эпопея. Сейчас подготовка занимает гораздо больше времени. У меня она то заняла минут пятнадцать максимум. Все работают теперь на детей. Анна Сергеевна, ну покажитесь. Аня — красавица моя», — прокомментировал 38-летний певец.

Лазарев не мог оставить своих подписчиков без кадров с красной дорожки. Он показал несколько роликов, на которых красуется вместе с детьми, которые чувствуют себя уверенно в окружении отца и папарацци.

Для открытия «Новой волны» Лазарев выбрал белоснежный костюм. Наряды детей гармонично сочетались с отцовским нарядом. На Анне было платье с пышной юбкой нежного цвета, а на Никите белая рубашка и темные брюки.

Сергей Лазарев редко радует поклонников семейными фотографиями. Поэтому новые кадры с детьми фанаты всегда встречают с улыбкой. Недавно певец разместил фото с подросшим сыном и очаровал подписчиков.