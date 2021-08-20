Эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника «Гром» началось в России

Москва, 20 августа. Компания «Кронштадт» приступила к эскизному проектированию ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», заявил гендиректор организации Сергей Богатиков.

В ответ на вопрос о возможности выполнения боевых задач дроном в паре с пилотируемым самолетом он уточнил, что прорабатываются разные варианты исполнения аппарата.

Концепт «Грома» впервые представили на форуме «Армия-2020», сообщает РИА Новости. Аппарат будет весить семь тонн, вес его боевой нагрузки составит две тонны. Предполагалось, что беспилотник сможет нести средства поражения разного класса, в том числе корректируемые бомбы КАБ-500С и управляемые авиационные ракеты Х-38МЛ. Максимальная скорость «Грома» заявлялась на отметке 1000 км/ч.

Ранее стало известно, что военнослужащие войск РХБЗ Восточного военного округа представят современные приборы химразведки на площадках форума «Армия-2021» в Амурской и Еврейской автономных областях.