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Эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника «Гром» началось в России

  /   Обновлено: 20 августа 2021 08:06
Армия
Эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника «Гром» началось в России
vk.com  /  Компания «Кронштадт»

Москва, 20 августа. Компания «Кронштадт» приступила к эскизному проектированию ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», заявил гендиректор организации Сергей Богатиков.

В ответ на вопрос о возможности выполнения боевых задач дроном в паре с пилотируемым самолетом он уточнил, что прорабатываются разные варианты исполнения аппарата.

Концепт «Грома» впервые представили на форуме «Армия-2020», сообщает РИА Новости. Аппарат будет весить семь тонн, вес его боевой нагрузки составит две тонны. Предполагалось, что беспилотник сможет нести средства поражения разного класса, в том числе корректируемые бомбы КАБ-500С и управляемые авиационные ракеты Х-38МЛ. Максимальная скорость «Грома» заявлялась на отметке 1000 км/ч.

Ранее стало известно, что военнослужащие войск РХБЗ Восточного военного округа представят современные приборы химразведки на площадках форума «Армия-2021» в Амурской и Еврейской автономных областях.

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бпла вооружение кронштадт гром
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