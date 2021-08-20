Горбань набила татуировку с новорожденным сыном на груди

Москва, 20 августа. Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань посетила тату-салон, держа на руках новорожденного сына Нилана. Соответствующей фотографией она поделилась в Instagram.

В кадре актриса сидит в кресле тату салона. На ее груди младенец, которого она придерживает одной рукой, а другую протянула мастеру. Следом в кресле оказался муж Горбань – оператор Кирилл Зоткин, который сделал тату на том же месте.

Что именно набили супруги — неизвестно. Поклонники полагают, что изображение на их телах скорее всего связано с ребенком. Это может быть его имя «Нилан» или же дата его рождения.

В этот же день актриса сделала пирсинг в ухе. В комментариях пошутили, что недавно родившая Горбань слишком «ушла в отрыв».

«А на грудном вскармливании разве можно?» — задалась вопросом подписчица.

«И это принесет вам счастье?» — пишут под фотографией.

Напомним, что для родов Горбань выбрала одну из американских клиник. Это первый ребенок в браке с Зоткиным, у актрисы есть еще шестилетняя дочь Стефания от Олега Филатова.