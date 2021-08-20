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Россияне смогут взять кредит по биометрии через банкоматы
Общество
Россияне смогут взять кредит по биометрии через банкоматы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 августа. Получить кредит через банкоматы по биометрическим данным станет возможным во втором квартале 2022 года.

Такую возможность планируют предоставлять банки «ДОМ.РФ» и «Зенит». Об этом сообщил директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков. В 2022 году некоторые банки запустят пробные версии получения кредитов в таком формате. Для этого необходимо будет произвести переоборудование банкоматов для снятия биометрических данных, что является основной сложностью.

Однако такой способ кредитования может быть не востребован из-за простого нежелания граждан сдавать биометрию. Но если инновация все же будет пользоваться популярностью среди россиян в демопериод, тогда банки могут принять эту практику.

Недавно руководитель российского представительства инвестиционного Фонда ANIF Сергей Григорян предупредил об опасности досрочного погашения кредита.

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