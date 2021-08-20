Россияне смогут взять кредит по биометрии через банкоматы

Москва, 20 августа. Получить кредит через банкоматы по биометрическим данным станет возможным во втором квартале 2022 года.

Такую возможность планируют предоставлять банки «ДОМ.РФ» и «Зенит». Об этом сообщил директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков. В 2022 году некоторые банки запустят пробные версии получения кредитов в таком формате. Для этого необходимо будет произвести переоборудование банкоматов для снятия биометрических данных, что является основной сложностью.

Однако такой способ кредитования может быть не востребован из-за простого нежелания граждан сдавать биометрию. Но если инновация все же будет пользоваться популярностью среди россиян в демопериод, тогда банки могут принять эту практику.

Недавно руководитель российского представительства инвестиционного Фонда ANIF Сергей Григорян предупредил об опасности досрочного погашения кредита.