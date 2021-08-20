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Россиянам рассказали о способах победить головную боль без помощи таблеток
Общество
Россиянам рассказали о способах победить головную боль без помощи таблеток
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Москва, 20 августа. Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, как справиться с головной болью, не имея под рукой таблеток.

Частой головные боли появляются из-за неправильной позы за компьютером, которая способствует мышечному напряжению. В таком случае помогут расслабляющая ванна и хороший сон на ортопедической подушке или свернутом в валик полотенце. Кроме того, облегчить головную боль может массаж триггерных точек, сообщила РИА Новости эксперт.

Способны помочь и физические нагрузки. Они улучшат кровоснабжение мозга и положительно повлияют на шею и позвоночник. Однако подобной профилактике поддается не каждый случай, уточняет издание.

Ранее руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин развеял мифы о мигрени. По словам специалиста, остановить головную боль помогут только лекарства.

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