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Правоохранители задержали угрожавшего убить человека магаданца
Происшествия
Правоохранители задержали угрожавшего убить человека магаданца
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Магадан, 20 августа. Полицейские в Магадане задержали 22-летнего жителя города, который угрожал убить человека.

Задержанный магаданец во время конфликта угрожал убить ножом 23-летнего жителя города в кафе. Правоохранители возбудили в результате инцидента уголовное дело из-за угрозы убийства. Максимальной санкцией по этой статье является лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Полицейские США ранее задержали американца, который угрожал устроить взрыв у Капитолия. Полиция обнаружила машину, которая могла быть начинена взрывчаткой.

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