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Гималайский медвежонок перевернул фотоловушку в нацпарке Приморья
Общество
Гималайский медвежонок перевернул фотоловушку в нацпарке Приморья
wikipedia.org  /  HBarrison / CC BY-SA 2.0

Владивосток, 20 августа. Гималайский медвежонок решил поиграть с фотоловушкой и перевернул ее на 180 градусов в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

На кадрах с фотоловушки видно, как медвежонок бродил по парку и наткнулся на необычный объект, который заинтересовал его. Молодой хищник немного поиграл с камерой, а зачем перевернул ее и спокойно покинул место съемки.

Фотоловушки в национальном парке установлены для наблюдения за редкими леопардами. Инцидент на время прервал фотомониторинг, камера нуждается в ремонте, сообщают представители «Земли леопардов».

Недавно радостное событие произошло в Барнаульском зоопарке. Там на свет появились два детеныша черного леопарда. У семьи хищников родились две девочки.

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фотоловушка медвежонок нацпарк
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