Роспотребнадзор перечислил продукты для восстановления здоровья после COVID-19

Москва, 20 августа. Правильное сбалансированное питание является очень важной частью восстановления организма после перенесенного COVID-19.

Необработанные или цельнозерновые продукты должны составлять достаточное количество в рационе. Булгур, перловку, рис, гречку и овсянку важно употреблять после болезни, так как они богаты витаминами и являются хорошим источником энергии. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, информирует РИА Новости.

По словам специалиста, такие продукты, как нут, фасоль, чечевица, свежие овощи, фрукты и ягоды должны присутствовать в реабилитационном меню. Эти продукты содержат необходимые витамин С, бета-каротин, клетчатку. Жирная рыба, как главный источник Омега-3, также должна быть включена в приемы пищи.

Изменения состояния ногтей могут стать признаком перенесенного COVID-19, выявили британские медики. Иногда из-за коронавируса также может возникнуть образование красных пятен под ногтями и углубления у их оснований.