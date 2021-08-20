Нейробиолог Юсеф дал пять простых советов для повышения продуктивности

Москва, 20 августа. Когнитивный нейробиолог Сахар Юсеф назвал пять простых советов, которые помогут повысить свою продуктивность.

Эксперт посоветовал тренировать мозг, сообщает «Лайфхакер». Для улучшения внимания специалист рекомендует заниматься медитацией и выполнять специальные упражнения. Практиковаться он советует регулярно, как в тренажерном зале.

Кроме того, специалисты советуют учитывать свои внутренние ритмы, отказаться от многозадачности, защищать их от лишних ассоциаций места, в которых работается лучше всего, и заботиться о своем мозге.

Ранее психолог Ольга Бакшутова заявила, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь увеличить размер доходов. Эта техника позволяет человеку узнать, какие внутренние установки его ограничивают.