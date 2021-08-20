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Нейробиолог Юсеф дал пять простых советов для повышения продуктивности

  /   Обновлено: 20 августа 2021 07:35
Общество
Нейробиолог Юсеф дал пять простых советов для повышения продуктивности
pixabay.com  /  PD

Москва, 20 августа. Когнитивный нейробиолог Сахар Юсеф назвал пять простых советов, которые помогут повысить свою продуктивность.

Эксперт посоветовал тренировать мозг, сообщает «Лайфхакер». Для улучшения внимания специалист рекомендует заниматься медитацией и выполнять специальные упражнения. Практиковаться он советует регулярно, как в тренажерном зале.

Кроме того, специалисты советуют учитывать свои внутренние ритмы, отказаться от многозадачности, защищать их от лишних ассоциаций места, в которых работается лучше всего, и заботиться о своем мозге.

Ранее психолог Ольга Бакшутова заявила, что когнитивно-поведенческая терапия может помочь увеличить размер доходов. Эта техника позволяет человеку узнать, какие внутренние установки его ограничивают.

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наука мозг здорвье
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