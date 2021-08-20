Росгидромет назвал четыре наиболее подверженных изменению климата региона

Москва, 20 августа. Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области наиболее склонны к сильным изменениям климата и потому нуждаются в программах адаптации экономики.

Крым является наиболее уязвимой мишенью: в регионе зафиксирован рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух, рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская в беседе с РИА Новости.

Совсем небольшие климатические риски ожидают Астраханскую, Владимирскую, Калужскую, Московскую области, Дагестан, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, Чечню и Ярославскую область. В остальных регионах страны ожидаются совсем невыраженные климатические изменения, которые не требуют разработки специальных программ со стороны муниципальной администрации.

На фоне разбушевавшейся природы метеоролог Михаил Леус и инструктор по выживанию Михаил Макей недавно напомнили россиянам правила поведения при пожарах и потопах.