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Лана Дель Рей рассказала об одном из пунктов своего завещания
Общество
Лана Дель Рей рассказала об одном из пунктов своего завещания
flickr.com  /  Kjetil Aavik

Лос-Анджелес, 20 августа. Американская певица Лана Дель Рей рассказала, что один из пунктов в завещании запрещает посмертный выпуск ее песен.

Певица поделилась этим после того, как музыкант Андерсон Пак опубликовал фото с новой татуировкой. На ней изображен текст, который гласит: «Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика».

Лана опубликовала снимок его татуировки в своем Instagram-аккаунте и в тексте под фото призналась, что пункт с такой информацией есть в ее завещании.

Выпуск посмертных альбомов исполнителей является достаточно распространенной практикой. Так, недавно были изданы записи умерших Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

Недавно победители Евровидения-2021 Maneskin представили на фестивале в Бельгии рок-версию песни исполнительницы Билли Айлиш Bury A Friend.

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