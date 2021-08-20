Лана Дель Рей рассказала об одном из пунктов своего завещания

Лос-Анджелес, 20 августа. Американская певица Лана Дель Рей рассказала, что один из пунктов в завещании запрещает посмертный выпуск ее песен.

Певица поделилась этим после того, как музыкант Андерсон Пак опубликовал фото с новой татуировкой. На ней изображен текст, который гласит: «Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика».

Лана опубликовала снимок его татуировки в своем Instagram-аккаунте и в тексте под фото призналась, что пункт с такой информацией есть в ее завещании.

Выпуск посмертных альбомов исполнителей является достаточно распространенной практикой. Так, недавно были изданы записи умерших Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

Недавно победители Евровидения-2021 Maneskin представили на фестивале в Бельгии рок-версию песни исполнительницы Билли Айлиш Bury A Friend.