Издание Sohu объяснило невозможность покупки Белоруссией российских ЗРК С-400

Шанхай, 20 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно публично заявил, что Минск хочет внедрить российские системы ПВО С-400 в военные силы страны.

Китайское издание Sohu назвало две причины, по которым осуществить задуманное будет трудно. По мнению автора статьи, у Белоруссии не хватит средств для приобретения комплексов С-400. Турция и Индия потратили на покупку четырех и пяти российских зенитно-ракетных комплексов 2,4 млрд долларов и 6 млрд долларов соответственно. Из этого следует, что минимальная цена одной системы составляет порядка 400-600 млн долларов.

Минску необходимо от двух до четырех комплексов, общей стоимостью 2,4 млрд долларов. По мнению автора статьи, эта сумма является для Белоруссии астрономической, пишет «ПолитРоссия».

Второй проблемой покупки С-400 является вопрос конфиденциальности. Недавно в Белоруссии прошли беспорядки, которые могли закончиться государственным переворотом. В этом плане Россия опасается и не допустит утечки секретной информации.

Недавно американский специалист по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос оценил смертоносность российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1.