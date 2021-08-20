Как выбрать песню в караоке под свой знак зодиака

Москва, 20 августа. Астрологи составили список популярных песен согласно знаку зодиака для исполнения в караоке в компании подруг.

Астрологи уверены, что в караоке можно успешно синхронизировать свои тонкие струны души с созвучной песней. Cosmo.ru предложил шутливый гороскоп, который поможет подобрать композицию для веселого отдыха с подружками.

1. Козерог — «Бухгалтер», «Комбинация».

2. Водолей — «Прованс», Елка.

3. Рыбы — «Цвет настроения синий», Филипп Киркоров.

4. Овен — «Кабриолет», Любовь Успенская.

5. Телец — «Ах, какая женщина», «Фристайл».

6. Близнецы — «18 мне уже», «Руки вверх».

7. Рак — «О боже, какой мужчина!», Натали.

8. Лев — «Угонщица», Ирина Аллегрова.

9. Дева — «К черту любовь!», Светлана Лобода.

10. Весы — «Шальная императрица», Ирина Аллегрова.

11. Скорпион — «Тропикана женщина», Валерий Меладзе.

12. Стрелец — «Дольче габбана», Верка Сердючка.

Ранее астрологи сообщили, что Венера, планета силы и любви, будет в знаке Весов до 9 сентября. Это значит, что некоторым представителям зодиакального круга особенно повезет в любви. В частности, Венера своим влиянием разнообразит любовные будни Львов, покажет им другой ракурс их отношений. Многие пары со Львами смогут «открыть новые грани».

Вдвойне повезет Весам, для которых Венера является главным покровителем. До 9 сентября представители этого знака смогут совершить невозможное — впечатлить кого угодно, найти любовь. Женщинам-Весам тоже стоит набраться смелости и продемонстрировать свою заинтересованность.