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Астролог Кузнецова перечислила имена, которые сделают ребенка богатым и успешным
Общество
Астролог Кузнецова перечислила имена, которые сделают ребенка богатым и успешным
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 20 августа. Правильно подобранное под дату рождения имя ребенка поможет ему достичь успеха в жизни. Об этом рассказала астролог и нумеролог Елена Кузнецова.

Девушки с именем Алла могут добиться больших успехов в творческой деятельности. Имя Валерия также даст ребенку сильное начало в искусстве. Имена Ольга, Елена и Наталья, которые означают избранная и мудрая, могут принести девочке удачу в жизни.

Среди мужских имен успеха в бизнесе и карьере помогут достичь Александр, Виктор, Артур и Ярослав. Имя Денис может принести мальчику успех в творчестве, представителям сильного пола с таким именем легко дается руководить коллективом.

Недавно, экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как в зависимости от дня рождения людям могут быть присущи те или иные черты характера.

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