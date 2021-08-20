Самолет-носитель для дронов разработают на базе Ил-76

Москва, 20 августа. Самолет-носитель роя разведывательных и ударных дронов системы «Молния» планируют создать на базе транспортника Ил-76, заявил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Кронштадт» работает над созданием беспилотного комплекса группового применения «Молния», который будет состоять из разведывательных и ударных аппаратов и дронов радиоэлектронной борьбы. Базирование комплекса предусматривается на Ил-76, сообщил РИА Новости Богатиков.

Беспилотники «Молния» также планируют применять на истребителе пятого поколения Checkmate. Макет самолета представили на авиасалоне МАКС-2021.

По словам Богатикова, «Кронштадт» в настоящее время готовит материалы для конкурса на создание эскизного проекта системы «Молния». Компания подготовила ряд предложений по дронам разной размерности и с применением всякого рода технических решений, которые могут входить в состав комплекса «Молнии».

Ранее начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что в стране создадут авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Она будет применяться стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, модернизированным дальним бомбардировщиком Ту-22М3М и перспективным авиационным комплексом дальней авиации.