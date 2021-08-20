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Климкин назвал сотрудничество с США единственным способом остановить Россию
Политика
Климкин назвал сотрудничество с США единственным способом остановить Россию
youtube.com  /  Prt Scr / Укрінформ

Киев, 20 августа. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина может «остановить» Россию только с помощью США.

Политик проанализировал ситуацию на Среднем Востоке. Он заявил, что США отчасти смогли решить задачу борьбы против Аль-Каиды1 (террористическая организация, запрещена в России), но не справилась с созидательной деятельностью. По его словам, борьба за «новый Афганистан» была Вашингтоном проиграна.

Климкин уверен, что аналогично Украина «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не окончательно. Страну сделать частью запада пока не удалось, признает он.

Экс-министр отметил, что неудача в борьбе за Афганистан может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину». По его словам, Киеву с Вашингтоном общий успех необходим — только с США можно «остановить Россию».

Ранее Украина приняла решение покинуть очередное соглашение СНГ. Речь идет о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина афганистан климкин
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