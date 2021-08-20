МВД оценило скорость блокировки фишинговых сайтов

Москва, 20 августа. Центробанк тратит три дня, чтобы обнаружить и закрыть фишинговый сайт. Этой скорости недостаточно, сообщил начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

Бизнес и полицейские должны быстрее обмениваться информацией, сказал Лебедев. По его мнению, обмен информацией и реагирование на противоправную деятельность злоумышленников необходимо ускорить, передает РИА Новости.

Начальник добавил, что правоохранители могут тратить месяцы для расследования преступлений. По мнению Лебедева, полиция должна получать нужные данные максимально оперативно. Он также отметил, что увеличение скорости информационного обмена может повлиять и на эффективность расследования преступлений в Сети и установление мошенников.

При этом мошенники также не стоят на месте. Злоумышленники начали вымогать деньги у россиян под видом финансовых организаций.